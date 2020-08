Ne prudký déšť jako v roce minulém, ale úmorné vedro trápilo hasiče, kteří přijeli v sobotu 1. srpna 2020 do Doubravice nad Svitavou na 6. ročník soutěže Moravské ligy TFA – Nejtvrdší hasič přežije. O vysoké úrovni závodu v Doubravici svědčí účast závodníků nejen z Moravy a Čech, ale také ze Slovenska a Maďarska.

Ze závodů TFA v Doubravici nad Svitavou. | Foto: Eva Sáňková

Na dobře připravené trati na sokolském hřišti si svoje síly poměřilo celkem 52 dobrovolných hasičů – 38 mužů a 14 žen. K již tradičním disciplínám – muži do a nad 35 let, ženy a tandem, přibyla jedna velmi zajímavá, a to „Dětský závod TFA“, kterého se zúčastnilo 44 nadšených, možná budoucích dobrovolných hasičů, ve věku od čtyř do jedenácti let. Pro všechny, závodníky i diváky bylo připraveno bohaté občerstvení a také doprovodný program, který zajistil BESIP Blansko a Zdravotní pojišťovna MV ČR.