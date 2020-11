Výuka na dálku není pro nikoho jednoduchá. Ale i tak může být kreativní, zvláště ve výtvarném oboru. Jako učitelka Výtvarné tvorby na ZUŠ Blansko jsem děti požádala, aby nakreslily tvora dle své fantazie a z letáků vytvořily koláž, čím se jejich tvor živí. Také se vám z ledničky, špajzu či poliček neznámo kam ztrácí jídlo a dochází věci? Za to mohou právě tito tvorové.

Výtvor s názvem Všechnožrout | Foto: archiv školy

Zadání úkolů posílám žákům každý týden. Popíši postup práce, jednotlivé kroky nafotím a také posílám s návodem, jak by mohli žáci příslušnou "věc" či úkol provést. Vždy se snažím vymyslet něco k procvičení, trochu hravého, přitom i k zamyšlení, aby se mohli zapojit třeba i sourozenci, rodiče aby to byla tak trochu zábava. Všichni mají úkoly ze škol, děti nestíhají pracovat na dalších věcech a co si budeme povídat. Sedět u PC, sedět u stolu, u knihy, nikam nechodit, s kamarády se příliš nestýkat to rozhodně moc zábava není.