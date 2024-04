Přes tisíc lidí odstartovalo turistickou sezonu v Černé Hoře. Měli eso v rukávu

První dubnovou neděli odstartovala pochodem z Blanska do Černé Hory Turistická sezóna v regionu Moravský kras a okolí. Boskovičtí se vydali autobusem od Zlaté růže do Hořic a po Hořickém hřebenu až do pivovaru Černá Hora. Na letošním ročníku nazvaném Eso v rukávu byli odměněni nositelé největšíjo a nejmenšího ESA, perníkového a šunkového ESA a také zvířecího ESA.

Přes tisíc lidí odstartovalo turistickou sezonu v Černé hoře. Měli eso v rukávu | Foto: Monika Šindelková

Akce se konala pod záštitou měst Boskovice, které letos zastoupil místostarosta Lukáš Holík, a Blansko zastoupené starostou Jiřím Crhou, dále Pivovarem Černá Hora, Klubem českých turistů, Agenturou Dobrý den Pelhřimov, která se stará o korektní počet a zápis do knihy rekordů, a Moravský kras. Boskovická skupina se vydala autobusem od Zlaté růže do Hořic, aby se vydala po Hořickém hřebenu do pivovaru Černá Hora. Letošní ročník byl recesisticky nazvaný „Eso v rukávu", a počítal se každý, kdo měl eso (nejen) v rukávu. Mezi 12. a 14. hodinou dorazilo 1069 osob s esem. Lidé chodili i později, ale již se nemohli započítat. Do areálu pivovaru díky teplému a pěknému počasí tak mohlo dorazit kolem 1 200 lidí a psů. Nejmladší účastnicí byla půl roční dívenka a nejstarší 90 letá účastnice z jižní Moravy. Stejně jako v loňských ročnících se i tentokrát postaral o moderování celého odpoledne Zdeněk Junák, kterého znáte z Českého rozhlasu Brno. Nemohlo chybět ani krájení turistického salámu a tombola.