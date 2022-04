„Projektová schůzka v Tvrdošíně, kde jsme se poznali také s Litevci a Slováky, byla úžasná! Programu bylo dost a někdy to bylo trochu vyčerpávající, ale to nemění nic na tom, že jsem si to užila.“ Další studentka hodnotila organizaci následovně: „Zimní sporty a aktivní životní styl pojalo Gymnázium v Tvrdošíně opravdu nabitě. Objednali nám k tomu i slunečné počasí, které nás ke sportování doprovázelo.“

Ráječtí gymnazisté zažili Erasmus na vlastní kůži. Cesta do Litvy jim hodně dala

Nové zážitky, zajímavý program a netradiční sporty zmiňoval ve své zprávě popisující zážitky z projektu téměř každý student: „Moc se mi líbil bohatý program, díky kterému jsme poznali přírodu Slovenska a vyzkoušeli si spoustu neobyčejných aktivit jako výstup na sněžnicích nebo jízdu na Fat Bike.“ „Pro většinu z nás to byla premiéra, ale troufnu si říct, že nás to opravdu nadchlo.“ Další dny shrnuje jedna ze studentek velmi výstižně: „V úterý bylo sportovní dopoledne. Na výběr jsme měli lyžování nebo túru. Bylo nádherné slunečné počasí, takže se někteří z nás dokonce opálili. Odpoledne už bylo odpočinkové a my mohli zrelaxovat v termálních lázních Meander, a tím načerpat energii na středeční vycházku na Štrbské pleso. Pak jsme nabili telefony a fotili o sto šest v domě plném iluzí. A už se dostáváme ke čtvrtku, kdy jsme se stali fanoušky skialpinismu. Když závodníci dojeli do cíle, přesunuli jsme se do krásného pohádkového skanzenu a později do jeskyně. Měli jsme helmy a čelovky jako správní jeskyňáři. Samozřejmě nesměl chybět průvodce, který se nám postaral o nezapomenutelný zážitek.“

Jedním z důležitých cílů tohoto projektu bylo také navázání mezinárodních přátelství, a to se našim studentům bezpochyby podařilo: „Hodně mě bavilo, když jsme na chatě byli ve skupinkách s kamarády z Litvy a hráli jsme hry.“ „Po návratu domů si stále udržuji kontakt s přáteli z ciziny!“ „Věřím, že během dalších výjezdů nebo i jen další komunikací přes sociální sítě se naše přátelství ještě více prohloubí.“ A přátelství vznikla nejenom na mezinárodní úrovni. Na Slovensko jeli vybraní studenti z různých tříd a věkově různého složení. I proto průběh cesty popisovala jedna ze studentek následovně: „Cesta na Slovensko byla tichá. Ze školy odjeli studenti, kteří se mezi sebou skoro neznali. Zato zpět to bylo přesně naopak. Panovala neskutečně přátelská atmosféra a cesta nám tak velmi rychle utekla.“

A k závěru patří hodnocení: „Tento projekt nebyl pouze o zimních sportech a nabitém akčním programu, ale také o lidech, se kterými jsme měli možnost se poznat a získat tak velice vzácná přátelství, která nám, jak já doufám, vydrží hodně dlouho. Erasmus+ je o poznávání nových věcí, lidí, míst a já jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla být jeho součástí.“ Další studentka hodnotí výjezd zase takto: „To, že jsem součástí programu Erasmus+, beru jako jednu z nejlepších zkušeností, které se mi zatím v životě naskytly. Celkový výjezd hodnotím jako zatím tu nejlepší akci na škole, kterou jsem zažila. Stmelilo nás to i jako žáky z rájeckého gymnázia.“ A co víc než takto spokojené studenty si může škola a její pedagogové přát?

Pavla Štěrbová

Gymnázium Rájec-Jestřebí