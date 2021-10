Po vystoupení Hradišťanu byla ve skleníku vyhlášena nejlepší husí pečínka roku 2021. Porota ve složení Pavel Sapík, který ve skleníku i vařil, coby předseda komise, místostarosta města Petr Malach, ředitel místní střední školy Pavel Vlach, vedoucí stravování Lenka Svobodová a kuchařka Jana Ondříková ochutnali v sobotu odpoledne husí pečínku ze 7. restaurací, které se do soutěže zapojily. Porotci hodnotili vzhled vůni a chuť. A právě v sobotu pak vítězné 3 restaurace obdržely z rukou starosty města Jaroslava Dohnálka a obou místostarostu Petra Malacha a Michaely Žejškové hrnec na zelí, lahev sektu a diplom. Vítězná restaurace pak i šek na 5.000 korun a dort. Po restauracích se do skleníku přesunuli chovatelé, aby ze svých řad ocenili nejlepší chovatele.

U skleníku opět vystavovali členové Českého svazu chovatelů,návštěvníci mohli nakoupit na stáncích rukodělné výrobky nebo něco pojíst a vypít. Děti se mohly zabavit s Komedianty na káře či se zapojit do dětských dílniček. Navíc se tu objevil nafukovací model Měsíce z brněnské hvězdárny a planetária.

Na náměstí vystoupil několikrát Velen, folklórní soubor, který letos slaví 70 let od svého založení, písničkář Monty, Základní umělecká škola Letovice a Kopjam z Jevíčka.

V neděli 26. září 2021 pokračovaly 2. dnem letošní Husí slavnosti opět bohatým programem. Před knihovnou a za muzeem proběhly doprovodné akce. Na prvním místě se konalo čtení pohádkových příběhů anebo si děti mohly něco namalovat či rozšířit své vědomosti ze života ptáku, za muzeem si mohly zahrát severské nebo normální kuželky, popřípadě navštívit interaktivní výstavu deskových, karetních a naučných her.

Poslední zářijový víkend nabídl v Boskovicích tradiční Husí slavnosti. Areál parku u Zámeckého skleníku obsadil trh lidových řemesel a výstava chovatelů drobného zvířectva. Lidé si užili bohatý doprovodný program. V sobotu zahrála dechová hudba Boskověnka, folklorní soubor Velen a Michal Prokop a Frasmus Five. V neděli si návštěvníci užili vystoupení kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Pokáče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.