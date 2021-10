Ostrovští zahrádkáři uspořádali ve dnech 25. a 26. září výstavu ovoce, zeleniny, brambor a květin. Tu si nenechal ujít ani náš čtenář,pan Kuchař, kterému děkujeme za dnešní příspěvek.

Zahrádkářská výstavka v Ostrově u Macochy. | Foto: Jiří Kuchař

Podzim je období, kdy pěstitelé sklízejí plody svého snažení. Je čas na oslavu toho, co se podařilo sklidit i čas oplakat to, co vzali škůdci, choroby a nepřízeň počasí. Podzimní zahrádkářské výstavy se nesou v duchu zahradních slavností.