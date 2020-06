Letos se v našem Rodinném centru Ferda zapojujeme do akce "Spojme Česko " na podporu výstavby dětského hospice "Dům pro Jůlii", který jsme podpořili už loni.

Svitávecké Rodinné centrum chce podpořit dětský hospic. | Foto: archiv RC Ferda

Přispěli jsme výtěžkem prodeje jídla na stánku na akci Jablkobraní i dalšími příspěvky od dárců, celkem to bylo 3 875 korun. Nyní se se s námi zapojte do pokusu o rekord o největší mapu ČR složenou z jednotlivých dílků puzzle. Stačí přispět jakoukoliv částkou na účet načeho centra RC Ferda 273360669| 0300 do 28.8.2020. Do poznámky uveďte jméno Jůlie.