O víkendu a svátku a mimořádně také v pondělí se na zámku Lysice konalo tradiční Dýńobraní. Na vnitřním nádvoří návštěvníci obdivovali na 52 kultivarů dýní, které stále více získávaji a to nejne v kuchyni, na popularitě. Zámečtí zahradníci v komnatách dozdobili bohatými aranžmá z podzimních květin a dozdobili i méně známými plody ze zámecké zahrady, jako například z mišpule, klokočí, jedlých kaštanů nebo kdoulí. Děti za pomoci rodičů vydlabávaly dýně a zámecká kavárna připěla i specialitami z dýní,

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.