Za účasti občanů i zástupců církví se v neděli odpoledne na blanenském hřbitově uskutečnila Pietní vzpomínka za zesnulé spoluobčany. Vzpomínkový akt doprovodila Dechová hudba Blansko, kromě starosty Jiřího Crhy pak k přítomným promluvili také zástupci Církve římskokatolické a Církve československé husitské. Děkujeme paní Voráčové za text a panu Zábojovi za fotografie k dnešnímu příspěvku.

Na setkání promluvili zástupci Církve římskokatolické a Církve československé husitské a starosta Jiří Crha. | Foto: Se souhlasem Michala Záboje.

„Sešli jsme se zde proto, abychom uctili památku těch, kteří už nejsou mezi námi a zavzpomínali na vše krásné, co jsme společně prožili. Až ve vzpomínkách nám toto zastavení umožní vidět to, jací naši prarodiče, rodiče, ale někdy i naše děti, naši známí byli, a jaké poselství či hodnoty nám po sobě zanechali. To je hlavním smyslem dušičkových svátků,“ prohlásil Jiří Crha.