Hra pétanque patří mezi koulové sporty. V Adamově hrajeme pétanque od roku 2000 a registrováni jsme od 28.2. 2001. To už je pěkných 19 roků. První kluby nás ale o pár roků předběhly a tak v roce 2020 slavíme 25 roků soutěžního pétanque v Česku. Proto letos získali všichni členové České asociace pétanque pamětní odznáčky k připomenutí tohoto výročí. Co se změnilo za toho čtvrt století v tomto sportu?

Adamovský Fenyx se vrátil na petanquoé hřiště. | Foto: archoiv spolku Fenyx Adamov

Jednak došlo k upřesnění některých hráčských pravidel, pojištění hráčů a do dnešního dne už je u nás celkem 63 sportovních sdružení. Nejsilnější klub je ve Vrchlabí a má přes 60 hráčů. U nás v Adamově je ve spolku nyní registrováno 21 hráčů. Máme vybudovány celkem čtyři hřiště u řeky Svitavy díky pomoci a pochopení města Adamova i sponzorů. Takže současně může hrát 24 hráčů. Horší je to v zimě, kde nám slouží jen jedno hřiště pro 6 hráčů v městském klubu mládeže, ale i to je řešitelné. I tak je to skvělé protože tím máme ideální podmínky pro tréning po celý rok. Bohužel v posledních letech nemáme žádné mladé hráče i když pořádáme každoročně turnaje pro všechny děti ze školy Ronovská. Je pravdou, že se v pétanque nejedná o akční sport, které spíše mládež preferuje. Právě u nás se ale dá naučit částečnému sebeovládání.