Pavel Kyselák dnes 08:54

V letošním roce uplyne 30. září osmdesát šest let, kdy o nás bez nás byla podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí se dohodli, že Československo musí do 10. října 1938 postoupit pohraniční území obývané Němci (tzv. Sudety) Německu. Do velmi těžké a svízelné životní situace se dostali obyvatelé postoupených území s českou národností. Chvatně opouštěli svoje domovy. Tento zlý osud nepostihl jen české občany v pohraničí, ale také z vnitrozemí, jehož území rovněž připadlo do tzv. Sudet.