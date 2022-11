Letošní Vítání svatého Martina ale nabídne i programové novinky. Před zámkem ve čtvrtek 10. listopadu začne řezbářské sympozium. Až do neděle 13. listopadu mohou lidé u kočárovny před budovou zámku sledovat tvorbu blanenských řezbářů a výtvarníků pracujících se dřevem. Téma bude svatomartinské. „Zhotovená díla posléze dozdobí sochařské vybavení zámeckého parku, zejména v nejbližším okolí blanenského zámku,“ upřesnil ředitel kulturního střediska Vít Šujan.

Změnu přinese také neděle. Historický průvod se svatým Martinem a jeho družinou letos vyjde nově z parku v ulici Svatopluka Čecha. V průvodu, který vychází v 11:00 hodin, se po nucené pauze opět objeví také kostýmované děti ze všech blanenských škol. „Zapojit se do průvodu může každý, kdo si vyrobí či zajistí historický kostým. Kromě možnosti stát se součástí Martinova doprovodu kostým zajistí také vstup na nedělní program zdarma,“ připomněl starosta Jiří Crha s tím, že průvodu bude předcházet mše svatá v kostele svatého Martina a slavnostní fanfáry Pardubických pozounérů na náměstí Svobody.

Průvod bude procházet Rožmitálovou ulicí, přes náměstí Republiky, dále Sadovou, Seifertovou, Bezručovou a Dvorskou ulicí až do zámeckého parku, kde návštěvníky čeká jarmark a pestrý program. „Jsem přesvědčen, že nedělní Vítání svatého Martina v zámeckém parku osloví návštěvníky všech věkových kategorií. V nabídce nechybí rytířská show, ohňová show, křest nového kalendáře města nebo koncerty včetně vystoupení Báry Basikové a Blue Cimbal,“ popsal dramaturg kulturního střediska Jan Mach.

Bohatý doprovodný program je připravený také pro děti, v okolí zámeckého rybníčku je čeká sokolnická show, ukázky zbroje, šermířská vystoupení, ale také hry a soutěže včetně drobných odměn pro ty, kteří se zapojí. Děti si budou moci zahrát na rytíře, v dílničce vyrobit drobnost na památku, vyzkoušet svou zručnost ve workshopu žonglování nebo prověřit mušku na stanovišti lukostřelby. Znalosti o svatém Martinovi prověří kvíz na stánku města.

„Pro všechny děti, které se zapojí, budou na infostánku města u zámeckého rybníčku zdarma k dispozici hrací karty se seznamem aktivit a také mapkou s jednotlivými stanovišti. Za splnění každého úkolu děti dostanou razítko. Kartičky s nasbíranými razítky budou moci u nás na stánku vyměnit za drobné odměny, čím více razítek nasbírají, tím zajímavější odměna je čeká,“ popsala vedoucí informační kanceláře Blanka Jana Vintrová.

Bonusové razítko získají všechny děti, které se zúčastní svatomartinského průvodu nebo přijdou do parku v historickém kostýmu, odvážlivci, kteří si nechají na ruku umístit dravce nebo se vyfotí ve zbroji. Odměna v podobě razítka čeká také všechny, kteří navštíví archeologickou herničku na zámku nebo se zúčastní komentované prohlídky zámku s rodinou Jindřicha Wankla. Razítkem odmění malé návštěvníky také blanenské galerie nabízející relax zónu Peřina s tvořením i promítáním animovaných pohádek.

Hlavní lákadla svatomartinského vítání připravuje město prostřednictvím kulturního střediska ale i další organizátoři od čtvrtka do neděle.

Unikátní hudební zážitek slibuje čtvrteční koncert z cyklu Hudba na zámku Martin na druhou, během nějž posluchači uslyší unikátní melodické bicí nástroje, například marimbu a vibrafon. V pátek 11. listopadu v 11:11 hodin se otevřou první lahve Svatomartinského vína. Na nádvoří zámku jim požehná Otec Jaroslav Čupr. V 18:00 hodin se pak v Dělnickém domě uskuteční koncert dechové hudby Túfaranka. Ještě před tím od budovy Sladkovského 2b vyjde v 17:00 hodin tradiční Pochod světýlek ke svatému Martinovi.

„Letos vyjde Pochod světýlek od budovy bývalého azylového domu ve Sladkovského ulici směrem k farnímu dvoru, kde je v 18:00 hodin přivítá svatý Martin. Cesta povede přes zámecký park, ZUŠ, náměstí Svobody, kolem cukrárny Severka, aquaparku, přes cyklostezku a most ke kostelu sv. Martina na Starém Blansku. Účastníci se mohou k průvodu přidávat kdekoliv po cestě,“ upřesnila Vladěna Jarůšková z blanenské Charity.

Programově bohatá bude také sobota 12. listopadu. Zámecký park bude od 13:00 do 19:00 hodin patřit akci Na víno s Martinem. Návštěvníci budou moci ochutnat na 150 vzorků letošních mladých vín.

„Po celé odpoledne si návštěvníci užijí degustaci v pohodlí vyhřívaného velkokapacitního stanu, kde jim bude hrát a zpívat cimbálová muzika Majerán. Hudební menu na pódiu doplní soulová kapela Good News Band a kapela HD acoustic. Mistr svého oboru Kamil Prokeš publiku předvede klasické i překvapivé způsoby useknutí hrdla láhví šumivých vín. Návštěvníci se mohou těšit také na stánkový prodej se sladkým i slaným pečivem, paštikami, sýry a masnými výrobky,“ uvedl za pořádající kulturní středisko Aleš Kučera.

Galerie města Blanska od 13:00 do 18:00 hodin připraví relax zónu Peřina. Dětem s doprovodem kromě posezení nabídne série zážitkových tvůrčích aktivit a projekce krátkých animovaných pohádek. V 16:30 vyrazí z budovy základní školy Dvorská účastníci letošního 41. ročníku Pochodu podzimním lesem.

„Opět se mohou těšit na procházku za svitu baterky v blízkém okolí města se zakončením v Hospůdce U Kaštánka v Horní Lhotě. Po cestě samozřejmě nemůže chybět ani perníková chaloupka se svými dobrotami, kam mnozí účastníci rádi zavítají na drobné a sladké občerstvení,“ podotkl předseda pořádajícího blanenského odboru Klubu českých turistů Ondřej Bláha.

V sobotu od 20:00 hodin se v Katolickém domě uskuteční tradiční Martinské hody. Po celý víkend mohou lidé zavítat také do Muzea Blanenska, které zve na komentované prohlídky zámku a stálých expozic muzea s Jindřichem Wanklem, nebo na farní dvůr, kde si mohou prohlédnout venkovní panelovou expozici o svatém Martinovi a svatomartinských tradicích. V pátek a v sobotu se od 13:00 do 17:00 hodin konají komentované prohlídky interiéru kostela a od 17:00 do 20:00 hodin večerní prohlídky věže kostela při svíčkách.

Podrobný program a další informace najdete na webu https://martin.blansko.cz/

Michal Záboj

