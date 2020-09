Aby nešlo jen o jejich rozdání, vymysleli jsme dětský den „BUDKOBRANÍ“, na kterém si děti budky pomalují a přidáme ještě soutěže s ptačí tématikou. Už zbývala jen maličkost – těch pětadvacet budek vyrobit. Nic proti špačkům a kosům, jsou to také „boží stvoření“, ale máme užitečnější ptáčky, například sýkorky. A tak musel pan Kutěj na internet a „vygooglovat“ jak má budka pro sýkorky správně vypadat. Naštěstí rozměry rozvaděče odpovídaly, stačilo jen udělat správný otvor ve správném místě, budku zevnitř vyložit dřevem aby izolovala proti zimě i horku, a přidělat vhodnou stříšku.

Ve spolupráci s místním stolařem panem Širůčkem se to během pár týdnů podařilo a zbýval vybrat termín a vše doladit. Z prostředků obce se nakoupily barvy a štětce a zvolil se den D. Volba padla na sobotu 19. září, místem M se stalo pamětické výletiště ve Skale. Přihlásilo se 20 dětí ve věku 3 až 12 let. Počasí nám přálo, bylo krásné babí léto. Začátek akce oživil příjezd místních hasičů, kteří pomohli s organizací. Nasledovalo krátké vysvětlení proč budka vypadá tak a ne jinak a pak už jen rozdání barev a štětců.

Sami jsme se divili co se v našich dětech skrývá. Pravda, těm menším museli pomáhat rodiče, ale někteří starší vytvořily umělecká díla, kterých bude do lesa či na zahradu škoda. Všechna nás překvapila jejich trpělivost. Na závěr dostalo každé dítě na stříšku budky štítek se svým jménem. Po společném fotografování dětí s jejich výtvory následovala vědomostní soutěž, po které ještě dostaly brožurku s obrázky a popisem našich ptáčků, pexesa, puzzle a omalovánky s ptačí tématikou. Následovalo opékání špekáčků. Některé děti byly tvorbou tak zaujaté, že malovaly až skoro do tmy. Teď už zbývá dětem poslední úkol. Rozvěsit své budky na zahrady či do lesa. Všichni se pak budeme těšit, že se ptáčkům budou budky s květinkami, sluníčky, stromy a někdy i s abstraktními motivy líbit, na jaře v nich zahnízdí a vyvedou mladé. Dětem i nám dospělým se líbily. A moc.

Marcela Odehnalová a Svatopluk Kutěj