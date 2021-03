I když platí „Březen, za kamna vlezem“ a obě víkendové noci byly na začátku března mrazivé, tak i přes to sluneční paprsky vytahují jarní kvítky na záhonech ven. A nejen kvítky ale i motýly, i když tento byl po studené noci ještě trochu ztuhlý a nechal se vynést ven na sluníčko, čímž byl zachráněn před pavoukem, který byl asi také ještě ztuhlý.

Z jarní procházky po Boskovicích. | Foto: Monika Šindleková

Také ptáci obsadili keře ve městě a hašteřivě si stěžovali, jakou že to letos máme dlouhou zimu, vždyť ještě v pátek padal sníh. A ti starší jim jistě oponovali, že tohle není žádná zima, to, když oni byli ještě ve vajíčku… Také lidé vyrazili do přírody ať už po svých, takže pak museli zabahněné boty sušit na sluníčku, nebo promazali řetězy, dohustili duše hustilkami a zkusili brzdy na svých kolech a vyrazili na cyklovýlet v rámci svého katastru.