V pátek 11. 6. 2021 ráno se začali na parkovišti pod školou shromažďovat odvážlivci s koly. Chystali se na celodenní cestu nepoznanou krajinou.



Nechali jsme se zavést do Studnic. Odtud jsme se vydali údolím říčky Malá Haná, která teče do Opatovské vodní nádrže. Až k ní jsme však nedojeli. Nejdříve jsme jeli podél Kullířovského potoka, který se pod rančem Kopaniny spojí s Malou Hanou. Říčka Malá Haná zde protéká rozlehlými loukami, které během tisíců let vytvořila. V údolí žijí četné vzácné druhy živočichů - např. pstruh potoční a rostou chráněné rostliny - lýkovec jedovatý a sněženka jarní. V okolních lesích žije srnčí i vysoká zvěř a mufloni. My jsme měli štěstí a mimo krásné rostliny jsme viděli tak akorát mloka.



To se stalo na první zastávce pod hradem Kuchlov. Tedy jeho zbytky. Zbytky zdiva hradu, jehož vznik lze klást do druhé poloviny 13. století. Písemné zprávy o něm zcela chybí, není známo ani jeho skutečné jméno. Název Kuchlov je totiž odvozen od pojmenování lesní trati, uváděné od 16. století. Hrad, který pravděpodobně zajišťoval expanzi jedovnicko-holštejnského dominia v jeho jižní části, mohl vystavět některý příslušník rodu z Ceblovic.

Po svačině a doplnění energie hroznovým cukrem jsme se pustili do nejtěžší části výletu. Stoupání do Ruprechtova. Po zhruba 2,5 kilometech nás čekala sladká odměna ve formě nanuka. Odtud jsme pokračovali k Rakoveckému údolí. Kopec Malina je dominantou obzoru, ve které se ukrývá bunkr vybudovaný během 2. světové války. Jedná se o objekty, které vybudovali němečtí okupanti a které sloužily jako strojovny na tahání cvičných cílů, či jako pozorovatelny pro sledování výsledků střeleb.



Na obloze se však začínaly dít zajímavé věci, které nás zneklidňovaly. Šlápli jsme do pedálů a přes Lipový kopec jsme sjeli ke Kůlně a do Jedovnic. Tam jsme měli objednaný oběd v restauraci U hastrmana. Skvělý tip na výborné jídlo! Moc nám chutnalo. A bylo se i na co koukat!! Přišel nejdříve déšť, pak bouřka a pak průtrž! Ochladilo se. Byli jsme rádi, že jsme pod střechou.

Odpoledne jsme pak vyrazili do Rudice a opět lesní cestou uháněli na Klepačov a dolů do Blanska. To už byla pohoda, protože jedete pořád z kopce.



Někteří z nás byli unavení, ale všichni spokojení. Já navíc ještě hrdý, protože jsem měl skvělý tým, který zvládl tak náročný výlet bez problémů. Mnozí násobně překročili svoje fyzické limity a sáhli si možná na dno. Ovšem všichni to dali a patří jim velké poděkování.

Zdeněk Doležel