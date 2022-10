SOUTĚŽ: Do Boskovic se žene punkový uragán z Brooklynu jménem Shilpa Ray!

Kapely jsou hodnoceny jak samotnými diváky, tak i odbornou porotou, která je obsazována zkušenými muzikanty. Pro letošní ročník přislíbili účast v porotě Jakub Slavíček, jeden ze stěžejních pořadatelů festivalu Olešnická kytka, Andrea Horská, zpěvačka a herečka (nejen) v Divadle Husa na provázku a stálice poroty a také její předseda Roman "Yetty" kobler, frontman skupiny Morčata na útěku. Jak již bylo uvedeno, ve hře bude také "divácká cena" - to znamená, že vy - diváci - budete moci rozhodnout o tom nejtalentovanějším muzikantovi a ovlivnit tak vítěze tohoto ocenění.

Na rozdíl od jiných soutěžních přehlídek, jsme otevřeni i starším účastníkům a to až do 20 let (včetně). Naší soutěží prošli dnes už v našem folkovém okruhu známější interpreti, které můžete znát z koncertů a velkých festivalů - skupina Pružiny, skupina Zkusmeto, Sam Rychtar…

I vy tak můžete na Olešnickém kvítku společně s námi objevit budoucí hvězdu! Můžeme vám zaručit, že kvalita vystupujících "dětí" mnohdy předčí i dospělé muzikanty.

Nebojte se podpořit mladé muzikanty, přijeďte do Olešnice a užijte si společně s námi nezapomenutelné odpoledne plné hudebních zážitků.

Tereza Korčáková

Spolek (na)Moll