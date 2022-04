„Dnešní typicky zimní počasí, dva roky covidu, špatná nálada spojená s válkou na Ukrajině a podobně, to všechno jsou faktory, které příliš nenahrávají tomu, abyste něco takového podnikali a ještě k tomu s úsměvem na rtech. Ráno u nás bylo 8 centimetrů sněhu a na silnici kluzko. Říkal jsem si, že když bude dnešní rekord začínat dvojkou, tedy pokud se sejde alespoň dvě stě lidí, bude to úspěch,“ přiznal na pódiu Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den, která spravuje Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Slavnosti jara zaplnily park i nábřeží Svitavy. Vrcholem bylo vynášení Zimy

„Nakonec se v průběhu dvou hodin v cíli hvězdicovitých pochodů startujících na různých místech regionu registrovalo a shromáždilo celkem 436 oholených turistů, tedy turistů s tím, co lze nazvat holí, ať už v tom pravém slova smyslu anebo nějakém vtipně přeneseném, dorazilo také 19 psů s holí. Je to nový zápis do České knihy rekordů,“ potvrdil Miroslav Marek, který na vytvoření rekordu osobně dohlížel.

Při přípravě na rekord přitom příchozí popustili uzdu fantazii. Účastníci ve věku od dvou měsíců do 85 let přišli vybaveni trekingovými holemi, klasickými „špacírkami“, turistickými holemi zdobenými kovovými štítky z cest, ale také originálními výtvory v podobě holí napuštěných pivem, multifunkčními holemi doplněnými placatkou, světlem, zvonkem, hygienickými potřebami i svačinou, holí z perníku, vyřezávanými skautskými holemi, gastroholemi uzpůsobenými k opékání špekáčků i více než stoletými památečními holemi po prapradědečkovi.

Za krásami v okolí. Malebné bledulkové údolí u Chlébského potoka vábí

Autoři těch nejoriginálnějších se během odpoledne, které moderoval brněnský herec Zdeněk Junák, dočkali odměn, nechyběla tombola nebo hudební doprovod kapely Trní.

Akci s podtitulem Do lesů, strání, polí, vzhůru s turistickou holí! organizovalo město Blansko spolu s Boskovicemi, pivovarem Černá hora a Klubem českých turistů, který pro výletníky připravil hned pětici tras dlouhých od 8 do 20 kilometrů. S pokusem o rekord start sezony spojili už po čtrnácté, kvůli nucené covidové pauze ale poprvé od roku 2019.

„Jsem tu pokaždé, vynechala jsem jen jednou, když jsem se těsně před akcí ošklivě popálila a musel mě převážet vrtulník do Brna do nemocnice. Většinou chodím s kamarádkami, letos jsem ale vyrazila sama, i když jsou kamarádky mladší, jsou unavenější, tak nepřišly. Rodina mě přemlouvala, ať zůstanu doma, že to neujdu, jde se mi ale moc dobře. A do pivovaru se vždycky těším, potkávám tam spoustu známých, se kterými není možnost se potkat,“ vysvětlovala téměř jednaosmdesátiletá Božena Nejezchlebová z Rudice, která na trase z Hořic nasadila nejsvižnější tempo ze všech. Na pochod vyrazila vybavena holí, kterou více než čtvrtstoletí využívala v roli ježibaby při Pochodech pohádkovým lesem. „Nevyhodila jsem ji, a jak se hodí,“ pochvalovala si bývalá učitelka zeměpisu a matematiky.

Příchozí se na nádvoří pivovaru dozvěděli, jaké novinky pro letošní turistickou sezonu připravuje například Muzeum Blanenska, Dům přírody Moravského krasu, Správa jeskyní Moravského krasu, ale také Muzeum regionu Boskovicka a další. Nechyběl ani křest nového piva, Hořká 11°, nebo komentované prohlídky pivovaru.

„Na zahájení turistické sezony jsem poprvé. Přišel jsem právě kvůli prohlídce pivovaru. Před čtyřiceti lety jsem tu pracoval a naposledy jsem se tady byl podívat asi před dvaceti lety, tak jsem vyrazil zjistit, co se tam změnilo,“ vysvětloval například Jiří Hudec, který v Černé hoře pracoval jako mechanik, energetik, vodohospodář a revizní technik tlakových nádob.

Fotbalová RDR Akademie láká do svých řad. Jejich cíl je vzbudit lásku ke sportu

„Vám všem, kteří jste dorazili, k novému rekordu moc blahopřeji. A chci vás požádat, abyste i dál chodili a podporovali všechny organizátory podobných akcí nebo ty, kteří provozují turistický cíl. V dnešní době se vše podobné horko těžko drží při životě. Budeme moc rádi, když nabídku využijete,“ dodal Miroslav Marek z Agentury Dobrý den.

Pavla Komárková

Město Blansko