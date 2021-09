Akce startovala již v dopoledních hodinách, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout vystavenou techniku a dozvědět se o ní více informací. Po obědě již proběhlo slavnostní zahájení a přivítání všech sborů a návštěvníků, poté následovaly samotné soutěže parních stříkaček: roztápění kotle, plnění sudu, přesnost a plnění nástřikového terče. Tyto soutěže byly proloženy ukázkami zdejších mladých hasičů. Po splnění všech disciplín následoval zlatý hřeb dne, a to fontána z parních stříkaček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.