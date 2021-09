V sobotu 28. sprna 2021 se na letišti v Kotvrdovicích uskutečnil slet ultralehkých letadel spolu s dnem otevřených dveří. Děkujeme organizátorům za jejich dnešní příspěvek.

Den otevřených dveří zaujal všechny příznivce (nejen) ultralehkého létání. | Foto: Archiv pořadatele.

Součástí celé akce byl doprovodný program a vyhlídkové lety vrtulníkem, které sklidily velký úspěch. K vidění byla řada letadel, vírníků a vrtulníků účastnících se sletu. Po celou dobu nad kotvrdovickým letištěm létali modeláři se svými stroji. Krátce před polednem duněl na obloze směrem od Brna zvuk všem známého Čmeláka. Za sebou vlekal větroně L-13 Blaník. Nad letištěm se kluzák odpojil a pilot předvedl několik akrobatických prvků. Hned na to byl opět k vidění akrobatický let. Tentokrát v podání letounu Zlín Z-50. Příznivcům letadel z druhé světové války jistě udělal radost průlet replik letadel Jak-3. Po krátké odmlce se z oblohy snesli parašutisté. Ve dvě hodiny přišel očekávaný okamžik, a to průlet dvou stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Již z dálky se nesl zvuk proudových motorů a na chvíli ztichl dav lidí. Od Brna se přiřítily stíhačky, rovnou dvakrát proletěly nad letištěm a pokračovaly směr Čáslav.