Rok 2023 byl pro atlety z Atletického klubu Blansko Dvorská mimořádně náročný, ale úsilí se vyplatilo. Dařilo se jak individuálním výkonům, tak i v soutěži družstev.

Ohlédnutí Atletického klubu Blansko Dvorská za rokem 2023 | Foto: AK Blansko Dvorská, z.s.

Vše odstartovala Ema Králová, která získala halový titul Mistra Moravy ve skoku dalekém. Aby toho nebylo málo, zanedlouho přidala z dálkařského sektoru bronzovou medaili z halového mistrovství Moravy a Slezska.

Vendula Kašparová vyhrála Běh Lužánkami (jeden z nejstarších závodů) a za týden tato „páťačka“ zvítězila v Kunštátské laťce mezi žákyněmi 6. a 7. ročníku. Díky silné atletické mládeži jsme vyhráli Štafetový pohár (v této soutěži zatím nikdy nebyla ZŠ Dvorská na okrese poražena).

Průběžně naši atleti obsazovali stupně vítězů v rámci vybraných závodů OBL (Tereza Sedláčková, Kacetl, Pernicová, bratři Bušovi, Ema Kotlánová, M. a B. Sedláčková, Kratochvílová, Vavříčková, …). Z dospělých v OBL boduje běžecký matador Standa Široký a Tomáš Večeřa, který se velmi dobře představil i na MČR v maratonu a jistě si už teď „brousí zuby“ na další ročník.

Po náročném soustředění Ema Králová startovala v královské disciplíně – atletickém víceboji. Dvoudenní atletickou dřinu naprosto s přehledem vyhrála a navíc zaznamenala několik dílčích vítězství a řadu osobáků (100m př., dálka, oštěp, 150m, 800m, koule). Zisk 4353 bodů ji bez problému zajistil účast na MČR ve vícebojích. Postupně se začala rozjíždět i soutěž smíšených družstev atletických přípravek. Právě v této soutěži jsme se probojovali až do krajského finále. Ema Králová začala „létat“ za 5,5m a vyhrála Mistrovství Moravy a Slezska v dálce a i nadále se zrychlovala, tedy osobáky na 60m a 150m přicházely jeden za druhým.

V krajském finále atletických přípravek naše omladina díky perfektnímu kolektivnímu výkonu získala pohár za třetí místo a tím zajistila našemu okresu medaili (výsledky: 1. Atletika Slavkov, 2. Orel Vyškov, 3. AK Blansko Dvorská, 4. Moravská Slávie Brno, 5. AK Kuřim, 6. AHA Vyškov, 7. Velká nad Veličkou, 8. AK Ludvíka Daňka, 9. AK Vnorovy, 10. Elite Sport Boskovice). Letošní rok se nám dvakrát zadařilo i na Evropském šampionátu mládeže, kde konkurence i počty startujících rok od roku narůstají. Ema Králová si v kvalifikaci třetím pokusem zajistila účast ve finále, kde dolétla až na třetí místo. Vendula Kašparová „explodovala“ ve výškařském sektoru, kde získala zlatou a pak už následovala jen ohromná a nefalšovaná euforie a krásné čekání na závěrečné vyhlášení.

Ani tím medailové žně našim atletům neskončily. Z Velké Ceny Prostějova si Adéla Weinhöferová dovezla zlato z hodu a stříbro ze sprintů. Na vícebojařskou tradici našeho klubu navázala Vendula Kašparová, která vyhrála víceboje v Moravské Třebové. Patrik Buš ve stejné soutěži vybojoval bronz proti starším závodníkům. Mladší žákyně vybojovaly pro ZŠ Dvorskou první místo v „přespoláku“ a zajistily postup do kraje, kde toto mladé družstvo získalo 2. místo. Králové gradovala forma při reprezentaci v mezikrajovém utkání, kde zaběhla další osobák na 150m, aby na MČR zaznamenala nejdelší skok starších žákyň, kterým vedla tabulky Českého atletického svazu. Navíc z MČR přidala ještě 4. nejlepší čas na 150m, dále získala „reprezentační tričko“ do mezistátního utkání a hlavně velkou radost pro sebe, její trenéry a rodinu. Po těchto úspěších následovalo podzimní soustředění a postupný přechod do zimní přípravy. I teď se nám daří zásluhou Emy Kotlánové a Patrika Buše, kteří aktuálně „okupují“ přední místa mezi elitními běžci v rámci Brněnského běžeckého poháru. Celkové vítězství v OBL si „vyběhal“ Kacetl, P. Buš a celkové 3. místo Marťa Sedláčková.

Výše je popsán je malý díl „skládačky“ AK Blansko Dvorská, který zdaleka není jen o závodech a tréninku. Mimo uvedená jména máme velmi šikovnou omladinu, která loni získala téměř 90 individuálních medailí. Jsou-li mezi čtenáři šikovné dívky rok narození 2012 – rádi je v našem týmu přivítáme.

Děkuji našim trenérům za perfektně odvedenou práci a fanouškům za podporu. Zároveň přeji našim svěřencům mnoho zdraví, sportovních úspěchů a zábavy s naší atletikou i do dalších let.

