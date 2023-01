A bílá nadílka byla skutečně překrásná, tak jsem ihned vytáhla foťáček a vyšla s ním do ulic, abych si ihned něco zachytila. Bohužel jsem zjistila, že ho mám dost vybitý, ale i tak se mi několik snímečků zadařilo.

Další den sněžilo celé dopoledne, zase jsem odhazovala hodně sněhu, tentokrát i z balkonu; tam bylo určitě víc než 10 cm nového sněhu.

V pondělí jsem jela autobusem do blízké vesničky Suchý a tam zachytila tu nádhernou zimní pohádku. Nesvítilo sluníčko, snímky nejsou dokonalé, ale i tak velmi zajímavé. Čekala jsem na zpáteční autobus, dlouho nejel. Přišla jedna paní s tím, že jí volal manžel o spadlém autobusu do příkopu. Dodala, že asi neodjedeme.

Už jsem to začínala vzdávat, ale naštěstí přijel další autobus z trasy Prostějov - Boskovice. Sedla jsem si hned na první sedadlo za řidičem a dověděla se, že je před námi skutečně havarovaný autobus a ten náš musí naložit jeho pasažéry. Přiblížili jsme se k místu nehody, jak ukazuji na snímcích. Museli jsme čekat, až se hasičům podaří odházet sníh od dveří havarovaného autobusu, aby se mohly otevřít dveře, pak vystoupili dva .,,uvěznění pasažéři", kterým se naštěstí nic nestalo. Přestoupili do našeho autobusu, který mohl pokračovat sice s velikým zpožděním na další zastávku směrem k našemu městu.

V další vesničce nastoupila i paní, která vyprávěla, že už před delší dobou havaroval autobus mezi Němčicemi a Sloupem, který byl obsazen 60ti menšími dětmi. Tam ovšem bylo hodně úrazů a samozřejmě i přímo psychických šoků. Já sama, jen při pohledu na tuto havárii přímo před sebou, jsem také téměř tento šok zažila.

Ovšem náš řidič byl pohodový, říká když neteče krev, je to ještě dobré. Nabídl ihned těm, kdo měli zájem, z termosky kávu. Vím, že každý člověk je jinak psychicky odolný a tito řidiči, kteří se na svých cestách určitě setkávají s různými komplikacemi a někdy i s problémovými cestujícími, si zaslouží od nás ten největší dík i obdiv.

Ovšem nejsou to jen řidiči autobusů, vlaků a jiných dopravních prostředků, jsou to třeba i ti všichni, co sváží dennodenně všechen odpadový materiál, který nás zaplavuje čím dále víc, a to z mnoha a mnoha stran.

Marie Ženatová