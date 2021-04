Radost v nás vyvolává skutečnost, že můžeme vyrážet alespoň za krátkými výlety v malých skupinkách, když ještě nemůžeme jezdit za kulturou a velkými zájezdy, kvůli uzavřenému turistickému i společenskému zázemí. Ale probouzející se příroda nabízí spousty krás v blízkém okolí, čehož hojně využíváme. Sama prozřetelnost nám nabídla turistickou skupinu paní Jarky Krpcové Badalové s níž jsme spojili síly. V běhu času několika posledních týdnů jsme pohodlně turisticky ušli desítky kilometrů a navštívili několik krásných cílů. Půvaby vykouzlené živou i neživou přírodou, rozhledny, inženýrské stavby, rození nového života. Děkujeme Jiřímu Vymětalíkovi za fotky a zážitky z jarních vycházek

Z našich jarních vycházek. | Foto: Jiří Vymětalík

Hořickým hřebenem jsme došli do Spešova, potkali těžaře, dřevěné křížky rozvěšené na stromcích podél cesty staly se nápadem k dalšímu počinu, oheň u Nepustilky posloužil k přípravě oběda, zapitého vodou z nedaleké Hančiny studánky. Na vrchol Jedle a lesem dolů k Spešovské rozhledně a koupališti, kde v jezírku nás přivítal hastrmánek. Neměl bych opomenout Spešovský povětroň, což je místo hromadnému dopadu meteoritů v předminulém věku. Další studánka v Jamném a potom údolí Lubě, přičemž prvním cílem byla rozhledna Žernovník a přes Lubě ke Krkaté babě, kde Jiřík, autor zápisu přednesl pověst o Krkaté babě a přiblížil historii průběžné dálnice Vratislav – Vídeň a velkého inženýrského díla Čtyřmostí, které se mělo tyčit u památné skály, načež jsme vylezli na skálu a nad Krkatkou spatřili pozůstatky této velkolepé stavby mostů. V údolí si barevný kačer namlouval kačenku a těmito scenériemi jsme došli na Jižní portál, kde se pářili žáby, samečci sváděli souboje o samičku a vítězové byli ověnčeni korálky. Ano korálky, protože nakladená žabí vajíčka jako korálky tvořila řetízky a shluky budoucího života obojživelníků. Dělo se to ve vodě jezírka i u klád padlých smrků v těsné blízkosti Jižního portálu. To je jeden konec štoly druhého Březovského vodovodu, skoro tříkilometrového tunelu pod rozvodnicí Svratky a Svitavy mezi Černou Horou a Újezdem kudy proudí výborná voda pro Brno.