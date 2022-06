V pátek návštěvníci festivalu mohli slyšet Martina Štěpánka, UDG, Jelena a Karlovy hračky. V sobotu pak vystoupily skupiny Natřije, Horkýže Slíže a Ukulele Troublemakersů, které rozpálil fakír se svou ohnivou show.Před skleníkem jste mohli ochutnat smažené červy, několik druhů hamburgerů, thajskou rolovanou zmrzlinu, zákusky z Jevíčka nebo od Lucky, Francouzské palačinky, Belgické hranolky, Donutsy, kávu z Kavárny na Větvi, ochutnat vína z Jižní Moravy nebo z Afriky. Milovníci piva mohli ochutnat produkty z Řemeslného pivovaru Proud z Plzně. Jarní závitky či smažené krevetky jste mohli ochutnat u stánku Street Asian Food. Možná by příště mohli pořadatelé zajistit větší různorodost pokrmů. Vždyť tu máme vietnamskou kuchyni, v Tesco čínskou, několik „kebabáren“. Mohla se tu představit ukrajinská nebo slovenská kuchyně. Takové lokše na sladko s mákem nebo oříšky nebo na slano s masťou a trhaným mesom, jaké bývají na Bratislavských Vánočních trzích nebo ukrajinské pirožky, čubereky nebo šašlik by to jistě oživily.