Šestý ročník Holštejnského kosení se letos konal o prvním srpnovém víkendu. Kosení každoročně touto dobou pořádá OKRAS, spolek pro aktivní ochranu přírody Moravského krasu a okolí.

Z šestého kosení holštejnských luk. | Foto: archiv spolku Okras

Cenné mokřadní louky s výskytem zákonem chráněné orchideje prstnatce májového v nivě Holštejnského potoka severně od malebné obce Holštejn přijelo tentokrát pomoci kosit rekordních 32 lidí. Kromě členů spolku OKRAS a tradičních účastníků to byly i nové tváře z řad studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, příznivci základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka z Bílých Karpat a lektorky z Domu přírody Moravského krasu. Sešli se tak příznivci aktivní ochrany přírody, kteří se pustili do práce s bubnovou sekačkou, křovinořezy, ale také ručními kosami a hráběmi. Díky nadšení, nečekaně vysokému počtu účastníků a jejich nasazení, ale i díky přízni počasí, se vydařilo pokosit největší rozsah luk v historii spolku a práce dokončit již v neděli kolem poledne. Úspěšnou brigádou tak vyvrcholila pětiletá existence spolku OKRAS, kterou právě v těchto dnech spolek oslavil. Pro zájemce bylo jako součást programu připraveno podvečerní koupání v lomu u Helišovy skály u obce Šošůvka. V neděli odpoledne pak proběhla exkurze do přírodní rezervace Bílá voda s botanikem Správy CHKO Moravský kras Zdeňkem Musilem a členy OKRASu.