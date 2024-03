OBRAZEM: Chladné březnové ráno v Suchém na Blanensku. Podívejte se

Měsíc březen se pomalu dostává do své poloviny a ve vzduchu je už cítit jaro. Do příjemného rána se ve středu 13. březa probouzeli lide v malé obci Suchý na Blanensku. Podívejte se do fotogalerie.

Ráno na Blanensku | Foto: Deník/Jakub Dosedla