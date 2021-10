K úspěchu celého seznamovacího pobytu výrazně přispělo i nádherné počasí babího léta. Kéž by i celé gymnaziální studium letošních prváků bylo, po rozpuštění ranních mlh souvisejících s obtížemi začátku studia na nové škole, zalito sluncem a probíhalo v pohodové a přívětivé atmosféře jako celý pobyt pod skalním útvarem Hřebenáč.

V rámci rozličných her, které vedla Pavla Podloučková s mojí pomocí jako třídního učitele a absolventky blanenského gymnázia a nyní studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Anety Schiffnederové, se prváci seznámili se svými novými spolužáky, poznali učební styly, které by jim mohly pomoci, a především se přesvědčili, že se mohou spolehnout na své nové kamarády a obrátit se na ně o pomoc.

Přechod na střední školu není mnohdy ani pro dobrého žáka jednoduchý. Ale studenti Gymnázia Blansko se nemusí obávat. Na třídenním seznamovacím pobytu v měsíci září si žáci vedeni zkušenými vyučujícími a školní psycholožkou osvojují formou her různé učební styly, aby věděli „jak na to“ a začátek nového studia byl pro ně snazší. Jak vypadal ten letošní seznovací pobyt se dozvíte z příspěvku pana Hrnčíře, za který děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.