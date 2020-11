Prvňáci jsou už zase zpátky ve svých lavicích a se svými učitelkami se zase učí číst a psát přímo ve třídě. Když ještě museli být doma, vymyslely pro ně paní učitelky pro zábavu a poučení šifrovací hru.

Prvňáci ze Salmovy si před návratem do lavic vyzkoušeli šifrovací hru. Foto: archiv školy

Pro děti z prvních tříd připravily jejich paní učitelky Irena Čepová, Leona Havířová a Kamila Nejezchlebová zpestření distanční výuky. V areálu školního hřiště byla po dobu jednoho týdne přichystána Podzimní šifrovací hra. Na děti s rodiči čekalo deset úkolů, které prověřily, co se děti zatím zvládly ve škole naučit. A nebyla by to správná „šifrovačka“, kdyby na konci nečekala odměna. Na to, jak hra vypadala, se můžete podívat na videu, které natočil jeden z tatínků, za což moc děkujeme! Krátký sestřih videa se objevil i ve zprávičkách na Déčku v České televize.