Když se s podzimem znovu přišlo rušení většiny akcí, vrátila jsem se ke svým jarním kovidovým procházkám do přírody, kdy se všechno zavřelo a mohli jsme chodit jen ven. Jako první trasu jsem vystoupala nad boskovický hřbitov směrem k vodárenské vyhlídce, která připomíná velitelskou věž ponorky.

Podzimní vycházka do okolí Boskovic. Foto: Monika Šindelková | Foto: Deník / VLP Externista

Cestou jsem potkávala již zralé slivy a do červena zbarvené šípky, které se budou hodit do čaje. Motýli a ostatní hmyzáčci využívali teplého počasí a snažili se dostat do sosáčků co nejvíc sladkého nektaru, na který je lákaly kvetoucí rostliny. Poblíž lesa se procházely pávice se svými vylíhlými pávaty. Mláďata v trávě nebylo vidět, jak je příroda vybavila ochranným zbarvením, chránícím je před predátory. Naštěstí se pohybovaly v blízkosti areálu, kde se popásali „mustangové“ vystupující ve Westernovém městečku. C