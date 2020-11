Uzavření škol v souvislosti s epidemiologickou situací je tématem, které rezonuje nejen rodičovskou veřejností. Některé školy v republice však zůstaly otevřené. Mezi nimi je i čtyřicet jedna škol, které v Jihomoravském kraji zajišťují péči o děti zaměstnanců pracujících v důležité infrastruktuře státu, tedy například v nemocnicích, u policie, hasičů či v dalších složkách, bez kterých by stát v době nouzového stavu nemohl fungovat.

Blanenská ZŠ Salmova se v době stavu nouze stará o děti rodičů z první linie. Foto: archiv školy | Foto: Deník / Martin Moštěk

V blanenském regionu tuto službu zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17. Škola je pro děti uvedených zaměstnanců otevřena od 6 do 16 hodin. Aktuálně jejích služeb využívá více než desítka dětí ve věku od 6 do 10 let. Zájem rodičů a zaměstnavatelů o tuto službu však roste. S výjimkou státního svátku 28. 10. tak bude provoz zajištěn i v období podzimních prázdnin. Pracovníci školy se snaží, aby péče o děti nespočívala pouze v legislativně stanoveném hlídání, ale aby děti čas ve škole trávily maximálně smysluplně. Celodenní pobyt žáků tak vyplňuje nejen práce spojená s plněním úkolů v rámci distanční výuky, ale i různé další vzdělávací a herní aktivity. Pokud to podzimní počasí umožňuje, součástí školního dne je také pohyb na zdravém vzduchu v areálu školy či v rámci vycházek do klidné přírody přilehlé rekreační oblasti Palava.