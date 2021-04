Přišel čas rozhýbat tělo a vyvětrat hlavu při sbírání stovky jarních kilometrů. Inspirací mohou být třeba obrázky z vycházky do okolí Žernovníku, o které se podělil André Knol.

Z vycházky do okolí Žernovníku. | Foto: André Knol

Milovníky širokých rozhledů přiláká do Žernovníku už jen místní rozhledna, postavená s využitím někdejšího vodojemu. Nabízí ý rozhled po širokém okolí západním, severním a východním směrem ke Svratecké hornatině, Drahanské vrchovině a na Hořický hřbet. Při prozkoumávání okolí narazíte na hastrnamy a vodníky u tůňky nebo před hospodou, ale také na plastiky, které nejvíc připomínají přízraky Devíti jezdců z Pána prstenů. A nohy si můžete protáhnout třeba do nedalekého Býkovce, kde najdete Porčův mlýn. Vodní mlýn z šestnáctého století majitelé rekonstruovali do funkční podoby z předminulého století. Až poleví současná omezení bude mlýn nabízet opět prohlídky a také občerstvení v tamní krčmě.