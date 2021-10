The KUH trio tvoří vynikající rakouský kytarista žijící ve Vídni Edi Köhldorfer, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů František Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír Helešic. Program tria se skládá ze známých jazzových standardů a originálních skladeb (Köhldorfer, Uhlíř).

Trio The KUH trio tvoří rakouský kytarista Edi Kühldorfer, František Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír Helešic. | Foto: Kulturní zařízení města Boskovice / foto Vladimír Friš

První říjnové úterý v boskovickém zámeckém skleníku zahrála jazzová legenda The KUH trio. Tato česko - rakouská formace předvedla co umí, přičemž ne nadarmo získala v roce 2018 ocenění Jazzový objev roku.Děkujeme panu Parmovi za článek a panu Frišovi za fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.