V úterý se mi splnil dávný sen; navštívila jsem Starovičky a jejich kouzelnou levandulovou farmu. Každý by se měl dozvědět o tak krásném místě, přičemž mnozí ani neví, že existuje.

A tak jsme se z Boskovic vydali do Staroviček, na jih Moravy. Cesta po dálnici - hodinová záležitost, mimo dálnici hodinu a půl. Na kraji Staroviček je hlídané parkoviště a taktéž možnost využít toaletu. Velice příjemní pánové nám ukázali cestu a vysvětlili, kde se levandulové pole nachází. Není to daleko, krokoměr mi po návštěvě pole a obchůdku s levandulovými produkty a zpět k autu, ukázal 3km. Takže to zvládne i malé dítě.

U samého pole je plno možností posedět a kochat se nádhernou přírodou a další se budují. Jen je zákaz vstupu do pole. Ale i tak je toho na focení hodně. I zde je možnost ToiWC a dokonce i umyvadlo s mýdlem a desinfekcí. Rozhodně navštivte i obchůdek, taky je zde posezení a mnoho výrobků z levandule. Mne osobně nejvíce chutnalo limo s levandulí, příjemně vychlazená a osvěžující v parném dni, který včera už byl. 0sobně jsem byla ráda, že jsme jeli ve všední den, i tak zde bylo rušno, ale nebylo to odrazující.

Jitka Melicharová