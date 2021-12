Stejně jako loni se i druhý ročník WAU odehrál v zázemí Domu přírody Moravského krasu. Jen tentokrát ne na Mikuláše, ale 17. listopadu. Doufáme, že toto datum se v budoucnu stane tradičním termínem WAU.

Toho letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 dětí, tedy pokud si ještě můžeme dovolit nazvat 16-letého mladého muže dítětem. Snad na nás kvůli tomu nezanevře. Ale je pravdou, že přestože je WAU vypsáno pro děti a mládež do 20 let, většina účastníků nebyla starší 11 let. A i proto jim všem patří náš obdiv. Však kolik dospěláků by takhle dokázalo odprezentovat svou dovolenou před sálem cizích lidí? Děti se s tím popraly skvěle, přestože pro mnohé z nich to byla první prezentace v životě. Zvládaly samy nejen vyprávět, ale i vyrovnat se s nástrahami techniky a nerozhodilo je ani používání prezentéru nebo neposlušné video. I s časovým limitem se popraly perfektně – to kdyby takhle uměli dospělí, to by si nejeden pořadatel oddechl. Ale tím chvála malých dobrodruhů ještě nekončí, protože po každé prezentaci následovaly zvídavé dotazy poroty i publika. Do diskuse se zapojovali nejen dospělí, ale i dětští diváci. Bylo znát, že každá prezentace je sledována s opravdovým zájmem.

A o čem děti přednášely? Třeba o dovolené v Chorvatsku, o Austrálii, o prázdninách v severních Čechách či o výletech v Josefovském údolí.

Fleret představili Vánoce na Valašsku. Se Zuzanou Šulákovou v santovské čepici

Odborná porota je novinkou tohoto ročníku. Přestože WAU je přehlídkou, kde si všichni účastníci zaslouží ocenění (a také byli oceněni), bylo třeba vybrat autory tří nejpovedenějších prezentací, kteří dostali pozvání představit své dobrodružství na velkém sále festivalu Rajbas. Funkce člena poroty se letos ujali Andrea Havelková (trenérka plavání a zakládající členka Sportíku Blansko), Víťa Dohnal (ředitel Scio školy Brno) a Radek Kabeš (VŠ pedagog, potápěč a fotograf).

Porota měla úkol veletěžký, ale nakonec se usnesla v naprosté jednotě a pro sobotní vystoupení v

Dělnickém domě nominovali Radovana Koláře (10 let) – Dobrodružství v Chorvatsku, nebudeme se přece jen válet u vody, Veroniku Kožiakovou (11 let), Jak jsem strávila jarní prázdniny a Bělu Šamonilovou (8 let), Prázdniny u Bíby. Tyto tři statečné mohli vidět v sobotu i diváci hlavní scény festivalu při promítání „toho nejlepšího z WAU“. Děti ani na velké scéně nezaváhaly. S prezentérem v jedné a mikrofonem v druhé ruce podaly výkon hodný profesionálů.

Jak bylo již zmíněno, ocenění si opravdu zasloužili všichni. Ceny do letošního ročníku WAU věnovali Ahoj divočino (časopis o přírodě pro děti do 12 let), Česká společnost ornitologická a nakladatelství Jota. Hlavním partnerem WAU bylo město Blansko.

Drahanskou vrchovinu pokryl první sníh. Objevili se už i nadšení běžkaři

Společnou odměnou pro všechny děti i dospělé v sále Domu přírody bylo vystoupení Martina Valíčka alias Čochty s programem o životě Indiánů plání, které vyvrcholilo pravým „indiánským“ rozděláváním ohně za vydatné podpory všech dětí. No, ve vlhkém klimatu krasového údolí by to indiáni měli těžké.

Prosím, pište si: 3. ročník WAU se koná 17.11.2022. Uzávěrka pro zaslání prezentací bude 7.11.2022 Těšíme se na Vás.

Eva Šamonilová