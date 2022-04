Muzeum Blanenska odkrývá tajuplné dějiny Moravského krasu. Ukáže objevy i kosti

Uvítala nás keltská hudba, několik stánků s rukodělnými výrobky, lučištník, u kterého si mohli zájemci zkusit vystřelit z luku a samořzejmě oheň, u kterého se daly opékat špekáčky. Nechyběl stánkový prodej alko i nealko nápojů, občerstvení i otevřený šenk. Pro zdatnější bylo možné vylézt až na věž a kochat se výhledem k výšky.

RETRO. Pojďte si hrát, láká výstava hraček. Okouzlí porcelánové panenky s duší

Velikonoční jarmark se konal od pátku, až do velikonočního pondělí. My jsme jen litovali, že jsme nevyrazili spíš v neděli, kdy bylo mnohem hezčí počasí, ale i tak to byl příjmený den. Rozhodně si nenecháme ujít ani Květnový jarmark, který se na hradě uskuteční 21. - 22. května.

Regina Novotná

