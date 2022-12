Ahoj, já jsem Felix, je mi 11 let a popíšu vám naši prázdninovou cestu do Francie.

Každý rok jezdíme autem někam po Evropě, letos jsme vybrali Francii. Táta koupil větší auto a půl roku se koukal na fotky na internetu, jak auto přestaví.

Pět dní před odjezdem tam namontoval prkna na spaní a koupil dřez a sporák, ale stihl zapojit jenom dřez. Nevadí, hlavně že jsem vyjeli!

Naše první zastávka byla v Německu, kde jsme si sjeli řeku Isar. Ve Švýcarsku si táta s bráchou sjeli řeku Inn a já s mámou a sestrou Medou jsme se prošli po horách a zastihla nás tam bouřka. Druhý den jsme si udělali výlet do hor k jezeru. Projeli jsme Itálii a pátý den dojeli do Francie, kde si táta s bráchou sjeli traily na kolech a my s mámou jsme šli do hor na výlet.Pak jsme dojeli ke kaňonu Verdon, ten jsme prošli, bylo to trochu nebezpečné, našli jsme tam mrtvou srnu pod žebříkem. V kaňonu jsme se koupali, další den jsme do něj vjeli na kajacích a s bráchou jsme na břehu pořádali bahenní zápasy. Líbily se mi Japonky na lodičkách, tak jsem se předváděl a skákal jsem ze skály.

Nedaleko kaňonu jsme šli na koncert.Zastavili jsme se v Roussillonu v muzeu okru a v lomech na okr, kde byli nadherné žluté a oranžové skály. Vyrábí se tam vodovky, zkoušeli jsem s nimi malovat. Město bylo natřeno okry, každý dům jinou barvou. Moc se mi tam líbilo!Navštívili jsme staré kamenné domy, levandulová pole, starý klášter uprostřed levandule, vyvěračku s ledovou vodou , starý antický most Pont du Gard, kde bylo parádní muzeum a koupání. Skákali jsme s mostu jako všichni ostatní, i když se to nesmělo.

V Avignonu jsme viděli divadelní festival a plné ulice plakátů, herce a tanečníky na kolech v ulicích. V Arles jsme s Medou tatínka ukecali na býčí zápasy, mamka a brácha si raději prošli město. Pak jsme dojeli na jih k moři, hurá! Sbírali jsme tam mušličky.

Na kolech jsme projeli rezervaci Camargue, viděli jsme solné pláně a plameňáky. U moře jsme zůstali 4 dny, bylo strašné vedro přes 40 stupňů a tak jsme jeli zase na sever do hor. Po cestě jsem se vykoupali pod skalním obloukem Pont-d´Arc ,sjeli řeku Ardeche, prošli si pravěkou jeskyni Grotte Chauvet s krásnými kresbami, Taky jsme byli v krokodýlí farmě, kde byli i ptáci ibisové , želvy nebo varani.

Brácha s tátou po cestě zpět navštívili další dva bike parky, jeden ve Francii, druhý v Rakousku. My s mámou jsme jezdili mezitím na kole v údolí okolo řeky. A pak už jsme jeli domů a na tábo Už se těším na příští prázdniny!

Felix Pánek