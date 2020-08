Tradičním letní soutěží o krále kuželkářů žilo o čtvrtém srpnovém víkendu výletiště v Hodoníně u Kunštátu. V sobotu svou dovednost u stanoviště ruských kuželek zkoušely ve svých kategoriích žena a děti, muži soutěž uzavírali v neděli.

Z osmadvacátého ročníku soutěže kuželkářů v Hodonínně u Kunštátu. | Foto: archiv obce

Tradiční a oblíbenou soutěž vyhledávanou účastníky z Hodonína i okolí i letos pořádal její zakladatel Ladislav Pučálka se svým týmem. „Soutěž je to už vyhlášená a lidé se celé léto hecují, komu to letos půjde lépe. Organizace i letos klapala na jedničku. Pro Hodonín to byl další úspěšný ročník vyhledávané akce,“ chválil starosta Vít Hořínek. Do soutěže se letos zapojila téměř stovka soutěžících, titul krále získal Vít Kolář. „Soutěží nejen místní, ale přidají se i přespolní a příbuzní pozvaní místními rodinami. A mnozí samozřejmě celé léto pilně trénují, takže zvuk padajících kuželek se přes léto tradičně nese celým Hodonínem, a co teprve, když někdo hodí devítku,“ usmíval se starosta. (red)