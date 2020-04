Pro žáky i učitele to byla nelehká situace. Na dálku už vyučujeme měsíc a snažili jsme se tuto formu výuky co nejvíce přizpůsobili našim žákům a vytvořit pro ně takové podmínky, aby i tento nestandardní způsob vzdělávání pro ně byl přínosem. Žáci dostávají zadanou práci jednou týdně vždy v pondělí. Mají tak prostor k organizaci studia, učí se pracovat se svým časem, učí se spolupráci i zodpovědnosti. Naše škola využívá pro vzdělávání na dálku tři hlavní nástroje. Nové úkoly zádáme vždy prostřednictvím školního e-mailu. Dalším nástrojem je náš školní systém EduPage a také platforma Microsoft Teams. Prostřednictvím těchto nástrojů žáci pracují on-line, účastní se videokonferencí, vzdělávacích webinářů, učitelé jim točí a nahrávají videotutoriály a videonávody, využívají audiohovory a mnohé další prvky, které jsou v těchto nástrojích k dispozici.

Ve vzdělávání na dálku jsme se zaměřili hlavně na procvičování a opakování učiva. Vyprofilovali jsme si hlavní a nejdůležitější oblasti vzdělávání a těm dáváme nejvíce prostoru. Za vedení školy bych chtěl pedagogickým pracovníkům i žákům velice poděkovat za snahu, úsilí, píli a odhodlání, se kterými k současné situaci přistupují.

A jak po měsíci hodnotí vzdělávání na dálku naši žáci?

„Dobrý večer, já si myslím, že vzhledem k mojí angličtině bych si lepší známku jednak nezasloužila a za druhé by Vám to bylo určitě hned jasné, že buď mám nějakého rádce, nebo mi pomohly výsledky. A za třetí si myslím, že jestli mají pro mě nějaké úkoly teď smysl, tak jsou to rozhodně tyhle, a chtěla bych poděkovat Vám, že nám nedáváte nějaké nesmysly, ale dáváte nám věci, které když si sami uděláme, tak se nám aspoň na tu maturitu budou hodit. A taky tím, že zadáte zrovna tohle, tak mě třeba donutíte, abych si k tomu sedla, protože sama od sebe bych se asi nepřinutila. Takže poděkování patří spíše než mně Vám.“

„Já bych chtěla mít známku spravedlivou, hlavně abych sama věděla, jak na tom jsem. Horší bude, jestli se mi průměr srazí na 5. Ale jsem ráda, že u sebe vidím pokrok, hlavně teda v listeningu. Na didaktických testech, co jsem dělala doma, tak je v procentech vidět, že předtím jsem byla hodně na hraně a teď už jsem přece jen za 50 %.“

„Věřím, že je to pro vás taky velmi těžké, ale jak už jsme dnes řešili, má to i své dobré stránky a jedna z těch větších benefit je ta, že jsme si jako studenti začali vážit toho, jaké možnosti máme. A že opravdu ta největší sranda není, když sedíme doma na zadku a nic neděláme. A že ta škola není trest, ani ti učitelé nás nemučí a nechtějí nám zkazit všechnu legraci a rozhodně nemají v plánu, abychom umřeli hlady, když nám zakazují jist v jejich výuce. Normálně i to vstávání 3:50 a rychlé převléknutí s během do 4. patra mi chybí. Tímto bych chtěla i pozvednout zbytek pedagogů, protože se nám opravdu velmi věnují a jsou ochotní (ani paní učitelka Brodecká nezklamala, už se těším, až si zacvičím společně s tátou podle videí, které nám zasílá).“

„Dobrý den, s naší výukou jsem spokojená, líbí se mi, jak nám posíláte několik vypočítaných příkladů i s vysvětlením a pak dáváte podobné vypočítat. Doma mám větší klid a soustředění než ve škole, takže se na to v klidu můžu znovu kouknout atd. Jenom jsem chtěla říct, že mi to vyhovuje. Děkuji.“

„Připomínky žádné nemám, ale už mi chybíte.“

PETR BOUDA

ředitel OA a SZŠ Blansko