Přišly jsme totiž s nápadem, že v pondělí necháme na návsi v Cetkovicích rozkvést sakuru. Její první květy jsou letos neobvyklé, roušky. Věděli jsme, že v pondělí ráno půjdou nakoupit naši starší spoluobčané. Proto jsme se rozhodly naši náves rouškami trochu rozveselit, ukázat, že Cetkovice jsou komunita a že myslíme i na ty druhé.

Roušky šijeme od minulého týdne a už ani nepočítáme, kolik jich bylo. Šijeme pro obec, nemocnici, roušky nám mizí pod rukama. Pokračujeme. Jen už to docela "leze do peněz", domácí zásoby látek jsou vybrané, tak nakupujeme. Zkoušíme sehnat přes obec sponzora, který by nám pomohl. Samozřejmě, jsou i lidé, kteří roušky nechtějí zadarmo. Naopak, zaplatí a pak je rozdají, to je úžasné. Všem moc děkujeme za pomoc a spolupráci.

Monika Fialová