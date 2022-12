Zimní hon na jihu Moravy. Myslivci z Rájce a Lenčova vyrazili na drobnou

Veškeré přípravy začaly dávno před samotnou akcí počínaje různou byrokracií, sháněním sponzorů a dárců po navaření veškerých dobrot, nachystání sokolovny, sepsání a připravení tomboly, která byla i v dnešní nelehké době velice bohatá.Chvilku před osmou hodinou dorazili první nedočkaví hosté a zhruba do půl hodiny byla sokolovna plná.Večírek opět jako v letech minulých zahájil myslivecký hospodář pan Šmeral za doprovodu trubačů.Dále následoval prodej losů do tomboly, po půlnoci losování hlavních výher na vstupenky no a ani jsme se nenadáli a najednou Večírek skončil a už zbyl jen úklid.

Za obě myslivecká sdružení by jsme chtěli srdečně poděkovat všem sponzorům, dárcům, kamarádům a každému kdo přidal ruku k dílu a samozřejmě i všem návštěvníkům.

Vladan Opálka