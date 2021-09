V sobotu zažilo Muzeum Blanenska Dny evropského dědictví, v jehož rámci si mohli zájemci užít vstupy do expozic a výstav zdarma. Muzeum nabízí okénko do historie a vy se tak můžete vydat na fascinující cestu poznání.

A co na návštěníky v muzeu čeká? První "na ráně" je výstava Kreslených pověstí z Moravského krasu kreslíře Arnošta Bechra z Ráječka. Na jeho skice ožily známé pověsti, které zapsala Karla Bufková-Wankelová. Pověsti, které by měl každý místní znát jsou plné dramtických událostí a často se v nich vyskytují nadpozemské bytosti. Nejčastěji záporné. Celou výstavu střeží malovaní čertíci, trpaslíci a nechybí ani Kačenka se zatoulanými ovečkami.

Archeologická expozice Cesta do pravěku Blanenska je cestou do minulosti od doby první písemné zmínky o Blansku až do času, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci. Expozice s podtitulem Detektivní putování s archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času zachycuje Blanensko v časovém úseku od raného středověku, kdy se v listinách poprvé objevuje Blansko, až po období, kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandrtálci.

Zámek v Blansku toho nabízí mnohem více. Ale o tom zase někdy příště.

Eva Mazálková

Děkujeme paní Mazálkové za dnešní příspěvek. Navštívili jste i vy zajímavé místo? Zašlete nám fotografie a krátký text na blanensk@denik.cz. Rádi vaše příspěvky zveřejníme.