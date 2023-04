Modul Přežití pro boskovické skauty. Vyzkoušeli si ho ve Velenově

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Boskovičtí skauti pořádali od pátku 14. do neděle 16. dubna ve Velenově okresní kolo Svojsíkova závodu. Zúčastnilo se ho celkem 32 družin, které tvořily děti ve věku od 10 do 16 let. Včetně vedoucích a pořadatelů se do pravidelné akce zapojilo dohromady 260 skautů.

Modul Přežití pro boskovické skauty. Vyzkoušeli si ho ve Velenově | Video: Jaroslav Parma/Město Boskovice

Celý závod se skládal ze tří modulů. První plnili skauti v pátek, nazýval se modul Přežití, a spočíval v příchodu do Velenova, postavení stanů a uvaření večeře. Sobotu tvořily dva moduly - Závod a Brány. První z nich obsahoval osm stanovišť, která byla rozmístěna v okolí obce. Družiny měly například za úkol najít podle mapy stanoviště a splnit úkol. Vše v časovém limitu. Všechny úkoly byly zaměřené na praktické skautské dovednosti, znalosti a hlavně na spolupráci celé družiny. Druhý modul Brány se také skládal z osmi stanovišť, která byla rozmístěná po Velenově. Tato stanoviště neplnila celá družina, ale pouze jednotlivci. Hlavní cíle Svojsíkova závodu:

podpořit fungování družin a jejich spolupráci,

vést skauty ke skautské praxi pro život a k praktickému využití,

poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu,

motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky.

(zdroj: krizovatka.skaut.cz) Z Jevíčka do Úsobrna aneb vzpomínka na řidiče Františka Gloce Třetí den, v neděli, byla na programu mše a vyhlášení výsledků. Nejlepší družiny postupují do krajského kola. Svojsíkův závod se skládá až z pěti modulů (dle konkrétního kola), které vytváří pestrý a rozmanitý závod:

„Závod" – souběžný závod všech družin s úkoly z praktického života vyžadující spolupráci družiny.

„Brány" – úkoly plní jednotlivci podle hesla „každý umí něco“.

„Přežití" – stavění stanu, rozdělávání ohně, vaření jídla apod.

„Před závodem" – příprava úkolů zadaných již před závodem na doma.

„Zpětná vazba" – poskytuje družině zpětnou vazbu k jejímu chování, výkonu, vztahům.

(zdroj: krizovatka.skaut.cz)