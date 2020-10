Olympia Blansko sklízí ovoce za výbornou práci s mládeží. Blanenští kluci přesvědčili i letos, že patří mezí špičku na českém baseballovém poli. V závěru letošní sezóny se tým mladých baseballistů svými výkony blýskl v Českém baseballovém poháru v Hluboké nad Vltavou, kde zvítězil v kategorii U10. O vítězství se postaralo silné jádro týmu, který už v roce 2018 opanoval prestižní turnaj FirstCup a zvítězil v Českém baseballovém poháru (ČBU) v kategorii U 8. Loni vybojoval fantasticky titul mistrů repubiky, letos sbírku doplnil o další zlato.

Mladí blanenští baseballisté oslavují svůj třetí titul. | Foto: archiv klubu

Pod vedením trenérů Jaroslava Krejčíře a Marka Novotného odjeli blanenští hráči do Hluboké nad Vltavou na nejdůležitější turnaj sezony v kategorii hráčů do 10 let ČBP U10. Turnaj, který se konal třetí víkend v září, bohatě obsadilo sedmáct kvalitních týmů z celé republiky od Plzně až po Ostravu. Olympia Blansko měla na první den turnaje naplánovány dva zápasy. Blanenští kluci začali rozpačitě prohrou 6:9 proti soupeři z regionu Nuclears Třebíč. A to nebyl začátek, který si tým, coby obhájce titulu nejlepšího týmu ve své kategorii, představoval. Klukům se ale po "studené sprše" vítězných třebíčských odpalů podařilo zkoncentrovat a druhý páteční zápas nad týmem Orli Choceň vyhráli 8:2.