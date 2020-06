Atletické soutěže se po měsících celostátní karantény už naplno rozjely. Blanenský oddíl atletiky ASK Blansko vyhlížel k soutěžím s respektem. O to větší radost máme z předváděných výkonů.

Mladší žáci ASK Blansko. | Foto: ASK Blansko

Začneme našimi nejmladšími a to přípravkou, která své soutěže družstev zahájila prvním kolem krajské ligy v Kuřimi a k překvapení všech zvítězila. Tento výkon je o to cennější, že se do družstva začleňují i děti z atletických kroužků našeho oddílu. Mladší žactvo svou soutěž zahájilo v Brně na stadionu Moravské Slávie. Zde jsme trošku limitováni počtem atletů v

družstvu, ale i tak kluci v pěti dokázali že svými výkony patří ke špičce v kategorii a skončili na krásném šestém místě. Velkou radost nám dělá družstvo starších žákyň, kterým se soutěž rozběhla až vražedným tempem. Holky po dvou týdnech mají za sebou již druhé kolo. V sobotním kole ve Vyškově obsadily vynikající druhé místo za suverénní Břeclaví a

toto umístění je o to cennější že jako jedni z mále nastupujeme bez hostujících atletek.