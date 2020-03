Pak se děti proměnily v dravé šelmy, proskakující ohnivými obručemi. Jako opičky proskákaly dráhou, vyzkoušeli obtížnost chůze po laně a mnoho dalšího. Za odměnu si mohly vytočit výhru na kole štěstí u cikánky. S dětmi z Dětského divadelního kroužku zkusily hrát na spoustu hudebních nástrojů při písničce Z nás bude kapela. Nechyběla ani tolik oblíbená tombola.

V průběhu odpoledne nám také několikrát předvedly svůj um i děti z taneční skupiny Bami. A co by to bylo za cirkus, aby se v něm neobjevil kouzelník? V tom našem jako zlatý hřeb odpoledne vystoupil Magic-R, jehož vystoupení nenechalo děti posedět v klidu a náramně si jeho show užily.