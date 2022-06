„Nechceme jen čekat, až na nás další krize dopadnou v plné síle. Vidíme, jaká je společenská a ekonomická situace ve světě, k tomu ekologická krize a nad tím vším ještě změna klimatu, která brzy ovlivní všechny oblasti života. My to možná v ČR zatím tak nepociťujeme, ale v rámci projektu Tvořivá společnost děláme pravidelný monitoring výskytu klimatických katastrof a ten nárůst je obrovský“, popisuje Veronika Leštáchová, nyní maminka na mateřské dovolené. Většinu volného času využívá právě k tomu, aby zvýšila informovanost o současné situaci a možném východisku.

Podívejte, co vaše děti umí. Blanenský domeček představil činnost dětí z kroužků

Na projektu se podílí lidé ze 180 zemí světa. Samoorganizace funguje pomocí pracovních skupin v lokálních i mezinárodních týmech. Není výjimkou, že se na organizačním hovoru sejde i 1000 dobrovolníků současně ze všech koutů světa. Mají společný cíl, a tím je dát na první místo ve společnosti život každého člověka.



„Podíváme-li se detailně na fungování konzumní společnosti, najdeme nejen obrovskou neefektivitu, ale doslova neschopnost řešit zásadní problémy. Můžeme vzít jakoukoliv oblast. Ať už začneme tím, že vyhazujeme obrovské množství jídla a oblečení v době, kdy nedaleký soused trpí hlady a zimou. Intenzivně poškozujeme životní prostředí, znečišťujeme vodu i půdu, a to i přesto, že všichni chápeme, nakolik je pro nás zdravá ekologie důležitá. A proč to děláme? Protože teď je fungování společnosti nastavené tak, že finanční stránka je důležitější než kvalita života každého člověka. Když změníme toto nastavení systému a rozhodneme se dát na první místo hodnotu života každého člověka, pak se všechno poskládá na své místo. Bude mír, budeme jíst zdravé potraviny, dýchat čistý vzduch, žít v krásné přírodě a mít dostatek času na rodinu, práci i své zájmy,” dodává paní Leštáchová.

Hledají s nevidomými cestu ve tmě. V soutěži vodicích psů rozhodovala sehranost

Jak k tomuto cíli postupně dojít bylo rozebráno v závěrečné části 11.hodinového fóra. Jeho přípravu chystali lidé z mnoha různých profesí a často se při tom učili zcela novým činnostem. To potvrzuje také Tomáš Leštách, který pracuje v brněnské IT firmě.

„Dříve jsem si dostatečně neuvědomoval, jak se mě týkají problémy na druhém konci světa. Člověk to vidí, slyší, ale pořád má v sobě, že se ho to netýká a v podstatě s tím ani nemůže nic dělat. Ale teď je mi naprosto jasné, že každý z nás je zodpovědný za současnou situaci. To, co zaznívá na fóru je šokující a osvobozující zároveň", míní pan Leštách.



Fórum je ke zhlédnutí na stránkách projektu Tvořivá společnost. Odkaz zde: https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live