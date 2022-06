V neděli 22. května připravil Dům dětí a mládeže Blansko akci s názvem Mámo, táto, koukni na to. Tato akce byla přehlídkou činnosti kroužků a jedna z mála možností pro děti prezentovat výsledky svojí činnosti. A hlavně, jak zmínila v závěrečné řeči ředitelka Domu dětí a mládeže Blansko Blanka Štreitová, zažít pocit úspěchu. To je to, co bychom chtěli dětem dopřát.