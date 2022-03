Malý Chlum nabízí božský výhled, Velký zase příjemnou procházku. Zvládnete oba

Čtenář reportér Čtenář

Velký a Malý Chlum jsou dva kopce severně od Blanska ležící v katastrálním území obce Krhov. Malý Chlum je se svou výškou 464 metrů nad mořem nečekaně vyšší než Velký Chlum se svými 489. Na Malém Chlumu se nachází rozhledna, která se svou devítimetrovou věží nabízí nečekaný výhled poměrně daleko. Místní rádi žertují, že je to největší posed v České republice, ale s překrásným výhledem do okolí. Příjemnou zimní procházku s nádechem jara si do krajiny udělala paní Škvareninová, které děkujeme za dnešní fotografie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krajině severně od Blanska dominují dva výrazné kopce, Malý a Velký Chlum. Malému Chlumu se přezdívá Moravský Říp. | Foto: Stanislava Škvareninová