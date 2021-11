Toto období je ve znamení dušiček, nicméně je i pravý čas na výsadbu nových ovocných stromků. Pan Pavel Kyselák nám zaslal vzpomínku, jak pravidelně jezdíval z obce kousek od Jevička nakupovat mladé stromky do nedalekých Vanovic. Děkujeme mu tímto za dnešní příspěvek.

Podzim je pravý čas na výsadbu ovocných stromů. | Foto: Se souhlasem Pavla Kyseláka.

No ja, co sem se na podzem najezdival do Vanovic (dědina meze Jevičkem a Boskovicema) pro novy ovocny stromke. Nédřiv je prodávale na návse ve dvoře, ale pak je vodstěhovale do areálo družstva na krajo dědine. Šomná pani prodávajici e mně s lakonickém hósměvem tenkrát povidá: „Ja, ja, vehnale nás z ráje.“