Veslóželé Famelijant Tonda Pólu mně na prvni den novyho roko dvótisiciho jednadvacátyho poslal ož dávno vodváty postesknoti z mládi, ke kerymo pasoje (licoje) aji skotečná humorná spominka.



„Vecházel sem devátó třido v Jaroměřecich. Měl sem pěkny vesvědčeni, a tak mama rozhodla, že pudo do Jevička na reálko. Hočeni mně šlo, ale nastal jiné problém. Nebele penize. Mama bela vdova, měla tře sta koron vdovskyho duchodo a v jézédé, kam chodila dělat, bele tře korone za jednotko. Já sem potřeboval kópit do škole spósto věci, a tak sme to tlókle, jak se dalo. Až jednó přešil do hodine zeměpisář a povidá, že každé mosime mět svuj atlas. Ten stál šedesát koron. Tak to sme s mamó dohromade nedale, a tak moje štodyrováni neslavně skončelo.

Mama šla do hosobrnskéch skláren poproset direktora, esle be mě vzal do hočeni. Ten sóhlasel a ze mě bel sklářské hočeň. Mosel sem podepsat, že po vehočeni zvostano tře roke v huti dělat. Vod fabrike sem dostal zadarmo veškeró vébavo, vod tužke až po pracovni voblečeni. Akorát sem mosel mět svuj jidelni přibor. A tade nastal velké malér.

Doma sme jedle hlinikovéma žečkama, a tož mama přeméšlela, co dál. Po dlóhym špekolováni šla do seknice, vodemkla cinkostn a vetáhla ubrósek a v něm bel zabalené nádherné střibrné přibor. Takovém přiborem mohl jest aji cisař pán. Věc měla ale jeden háček, co háček, ale rovnó velké hák.

Na každym tem přiboro bela veražená řišská vorlece s hákovym křižem. Holt bela to naša „válečná kořist“. Co včel, nic jinyho nebelo. Nezbévalo mně, než sem mosel narokovat s takovym náčinim. V jidelně sem sedával v kótě, abe na mě nebelo moc vidět. Řiditel bel velké komunista, vechovateli jakbesmet, a tak sem mosel dávat velké pozor. Prošlo mně to cely tře roke hočeni a já sem jedl jako německé jenerál.“

To fšecko je pravda, hokončel svojo spominkovó plkačko rodák z naši malé ale milé malohanácké dědinke Tonda Pólu, zároveň pamětnik, nestor e patriot, zkrátka: věrné to Famelijant.

A tak se milé Tonda vehočel sklářem a dlóhy leta fókal v hosobrnské huti vobalovy sklo – všelezjaky sklinke e flakónke na voňavko. Eště pár pajduláku e trpajzliku vod něho mám doma skovanéch na památko. Take vefókl pár koštyřu na vino.

Pavel Kyselák

člen Obce spisovatelů ČR



P.S.

Osada Nový Dvůr (lidově zvaná Famelie) je součásti obce Jaroměřice u Jevíčka (historická země Morava). Do sousedního Úsobrna je to jen pár kroků.