Jaro je všude. Plné květů není jen centrum Blanska či zámecký park. Děkujeme Marcele Unčovské za pěkné fotky z jarního rozpuku v blanenských Zborovcích. Pestrými barvami svítí záhony i příroda kolem.

Procázka mezi jarními květy ve Zborovcích. | Foto: Marcela Unčovská

Jaro je tady a vidíte ho, kam se jenom podíváte. Stojí za to využít volnou chvíli třeba odpoledne nebo v podvečer a vyrazit na procházku. Ještě pořád se to hodí, ještě pořád je to zdavé a s jarem je to i příjemné využitý čas.